Транспортировка трамваев из Москвы в Новочеркасск обойдется в 1,8 млн руб

Известно, что десять трамвайных вагонов 2008 и 2009 года выпуска Новочеркасску на безвозмездной основе передаст департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Ранее они использовались на внутригородских московских маршрутах.