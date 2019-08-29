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Транспортировка трамваев из Москвы в Новочеркасск обойдется в 1,8 млн руб

29 августа 2019, 09:34
Фото: pixabay.com
На доставку десяти трамваев, бывших эксплуатации в Москве, в Новочеркасск планируется потратить 1,8 миллиона рублей, говорится в документах на портале госзакупок.

Средства выделены из городского бюджета. Подрядчику предстоит выполнить погрузку и выгрузку вагонов. Трамваи должны быть доставлены в Новочеркасск до конца 2019 года.

Известно, что десять трамвайных вагонов 2008 и 2009 года выпуска Новочеркасску на безвозмездной основе передаст департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Ранее они использовались на внутригородских московских маршрутах.

Напомним, что с 22 августа по 10 октября 2019 года в Новочеркасске ограничили движение нескольких маршрутов трамваев.

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