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В Ростовской области в 2022 году с размахом отметят 350-летие Петра I

29 августа 2019, 07:17
Фото: gorodazov.ru
Ростовская область готовится масштабно отпраздновать 350-летие со дня рождения императора Петра I, которое состоится в 2022 году, говорится на сайте регионального правительства.

Всего в Ростовской области запланировано более 450 мероприятий. В 2021 году в историческом парке «Россия — моя история» будет развернута большая экспозиция о деятельности царя. Также в регионе пройдут традиционная ежегодная реконструкция взятия петровскими войсками турецкой крепости в Азове, фестиваль фейерверков в Старочеркасской, многочисленные научно-практические конференции, экскурсии, концертно-театрализованные представления в Таганроге.

Глава ростовской области Василий Голубев отметил, что Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и станица Старочеркасская связаны с именем великого преобразователя. «Судьба Донского края и Петра I исторически тесно переплетены, это ляжет в основу юбилейных мероприятий, запланированных в области, — пояснил губернатор.

Уже сейчас города начинают подготовку к празднику. Например, Азов стал победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города и исторические поселения». Благодаря этому будет реконструирован центральный бульвар города — Петровский. Также в 2021 году планируется провести реконструкцию музея-заповедника, которая прилегает к валам Азовской крепости.

«Реализуется программа развития станицы Старочеркасской. Реконструированы объекты музея-заповедника, завершается создание современных общественных пространств», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в День города в Ростове-на-Дону будет организована работа десяти развлекательных площадок.

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