В Ростовской области в 2022 году с размахом отметят 350-летие Петра I

Всего в Ростовской области запланировано более 450 мероприятий. В 2021 году в историческом парке «Россия — моя история» будет развернута большая экспозиция о деятельности царя. Также в регионе пройдут традиционная ежегодная реконструкция взятия петровскими войсками турецкой крепости в Азове, фестиваль фейерверков в Старочеркасской, многочисленные научно-практические конференции, экскурсии, концертно-театрализованные представления в Таганроге.
Глава ростовской области Василий Голубев отметил, что Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и станица Старочеркасская связаны с именем великого преобразователя. «Судьба Донского края и Петра I исторически тесно переплетены, это ляжет в основу юбилейных мероприятий, запланированных в области, — пояснил губернатор.
Уже сейчас города начинают подготовку к празднику. Например, Азов стал победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города и исторические поселения». Благодаря этому будет реконструирован центральный бульвар города — Петровский. Также в 2021 году планируется провести реконструкцию музея-заповедника, которая прилегает к валам Азовской крепости.
«Реализуется программа развития станицы Старочеркасской. Реконструированы объекты музея-заповедника, завершается создание современных общественных пространств», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в День города в Ростове-на-Дону будет организована работа десяти развлекательных площадок.