В Ростовской области в 2022 году с размахом отметят 350-летие Петра I

Всего в Ростовской области запланировано более 450 мероприятий. В 2021 году в историческом парке «Россия — моя история» будет развернута большая экспозиция о деятельности царя. Также в регионе пройдут традиционная ежегодная реконструкция взятия петровскими войсками турецкой крепости в Азове, фестиваль фейерверков в Старочеркасской, многочисленные научно-практические конференции, экскурсии, концертно-театрализованные представления в Таганроге.