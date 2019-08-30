Альфа-Банк и авиакомпания «Руслайн» подписали соглашение о сотрудничестве

«Альфа-Банк на протяжении многих лет является надежным партнером авиационной отрасли, работая с такими клиентами как Аэрофлот и S7. Мы рады использовать накопленную отраслевую экспертизу для реализации финансовых потребностей авиакомпании „РусЛайн“. Альфа-Банк готов оказывать всестороннюю поддержку как в рамках текущей деятельности авиакомпании, так и для реализации инвестиционных проектов», — отметил директор блока «Средний бизнес», член Правления Альфа-Банка Владимир Воейков.