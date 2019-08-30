Альфа-Банк и авиакомпания «Руслайн» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в рамках Международного авиационно-космического салона состоялось подписание кредитного соглашения между Альфа-Банком и авиакомпанией «РусЛайн». Стороны выразили заинтересованность в установлении долговременных партнерских отношений.
«Альфа-Банк на протяжении многих лет является надежным партнером авиационной отрасли, работая с такими клиентами как Аэрофлот и S7. Мы рады использовать накопленную отраслевую экспертизу для реализации финансовых потребностей авиакомпании „РусЛайн“. Альфа-Банк готов оказывать всестороннюю поддержку как в рамках текущей деятельности авиакомпании, так и для реализации инвестиционных проектов», — отметил директор блока «Средний бизнес», член Правления Альфа-Банка Владимир Воейков.
«Мы благодарим Альфа-Банк за открытость и оперативное принятие решений, а также рассчитываем на длительное взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул генеральный директор АО АК «РусЛайн» Александр Городилов.