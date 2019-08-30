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«Чистый город» продолжает принимать заявки в кадровый резерв экокомплекса

30 августа 2019, 12:10
Фото: ГК «Чистый город»
Региональный оператор ГК «Чистый город» продолжает принимать заявки в кадровый резерв будущего экокомплекса рядом с хутором Веселый.

Всего предусмотрено 235 вакансий, при заполнении которых преимущество будет отдано местному населению.

На экокомплексе будут задействованы машинисты бульдозера, катка-уплотнителя, экскаватора, фронтального погрузчика, операторы технологических установок, электромеханики, диспетчеры-операторы, лаборанты, операторы прессов и шредеров, инженеры, разнорабочие и руководящий состав.

Оставить заявку можно в главном офисе ГК «Чистый город» по адресу Ростов-на-Дону, Соколова, 84. В настоящее время отдел кадров ведет непрерывную работу по формированию кадрового резерва.

От жителей Мясниковского района уже подано 60 заявок.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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