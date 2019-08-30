Движение перекроют в центре Ростова из-за Дня города

Ограничения будут действовать с 13 сентября с 19.00 мск до 09.00 по улице Береговая на участке от проспекта Буденновский до проспекта Богатяновский спуск. Кроме того, 14 числа с 05.00 до 23.00 ограничат проезд на площади Театральная, улице Большая Садовая от проспекта Ворошиловский до проспекта Театральный.