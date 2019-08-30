Движение перекроют в центре Ростова из-за Дня города

Ограничения будут действовать с 13 сентября с 19.00 мск до 09.00 по улице Береговая на участке от проспекта Буденновский до проспекта Богатяновский спуск. Кроме того, 14 числа с 05.00 до 23.00 ограничат проезд на площади Театральная, улице Большая Садовая от проспекта Ворошиловский до проспекта Театральный.
Также движение закроют по проспекту Театральный от улицы Социалистическая до Максима Горького, по Максима Горького от переулка Крепостной до улицы Каяни. Нельзя будет поехать в районе стадиона «Ростов-Арена».