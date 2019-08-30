Эксперты обсудили способы оптимизации бизнес-процессов

Циндик отметила, что очень важным элементом данной системы является информирование и обучение сотрудников. Например, в “Роснано” каждый новый работник прослушивает курс о противодействии коррупции, знакомится с информацией по этике и антикоррупционному законодательству, а также с правилами ожидаемого поведения.