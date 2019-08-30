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Эксперты обсудили способы оптимизации бизнес-процессов

30 августа 2019, 17:05
Фото: pixabay.com
Сегодня многие компании задумываются о повышении стандартов социальной ответственности в бизнесе, а также этичном предпринимательстве. Вторая ежегодная конференция «Комплаенс сегодня: защититься от рисков и выйти в плюс» была посвящена вопросам применения в работе эффективной комплаенс-системы.

По словам руководителя направления “комплаенс” УК «Роснано» Юлии Циндик, которая представила доклад о построении эффективной комплаенс-функции, на первом этапе очень важно провести аналитику: оценить уже существующие бизнес-процессы и составить список комплаенс-рисков. Второй шаг - формирование годового риск-ориентированного комплаенс-плана, на базе которого необходимо оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски, сообщает NewsNN.

Циндик отметила, что очень важным элементом данной системы является информирование и обучение сотрудников. Например, в “Роснано” каждый новый работник прослушивает курс о противодействии коррупции, знакомится с информацией по этике и антикоррупционному законодательству, а также с правилами ожидаемого поведения.

Немаловажными считаются оценка комплаенс-плана и переоценка рисков. Они необходимы для оценки руководителями эффективности принятых улучшений и достижения поставленных целей. Однако социальная ответственность бизнеса заключается в раскрытии результатов проделанной работы, подчеркнула Циндик. Она рассказала, что специалисты “Роснано” составляют отчет о проведении мероприятий на основе годового антикоррупционного плана. Документ направлется советам доректоров ООО «УК «Роснано» и АО «Роснано».

Прохождение сертификации является примером оценки эффективности работающих комплаенс-программ, добавила Циндик. Так, УК «Роснано» скоро будет проходить сертификацию антикоррупционной программы. Это покажет эффективность и достаточность уже внедренных процедур.

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