Фото спустившегося за шаурмой «ангела» в Ростове взорвало Сеть

Автор публикации разместил фото, на котором показал мужчину в рабочей одежде с надписью «Ангел». В это время он делал покупку в палатке, где готовят шаурму. «Ангел спустился с небес, чтобы купить шаурму в Ростове», — сказано в подписи к фото.
Пользователи в комментариях с юмором восприняли эту ситуацию. «Ангелам тоже надо чем-то питаться, чем же еще, если не шаурмой», — написала одна из подписчиц.
«Это форма скорой помощи, так что он и есть ангел, можно сказать. Но эти ангелы — тоже люди, и им тоже надо питаться между спасениями жизней», — прозвучало в комментариях.
Ранее жители Ростова-на-Дону обсуждали девушку, которая в откровенной полицейской форме проехала в автобусе.