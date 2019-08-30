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Posted 30 августа 2019, 07:23

Published 30 августа 2019, 07:23

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Глава Ростова остался недоволен мерами безопасности в городе перед Днем знаний

30 августа 2019, 07:23
Сюжет
Новости Ростова
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко остался недоволен принятыми мерами безопасности перед Днем знаний, сообщила пресс-служба мэрии.

Глава города высказал недовольство работой в указанном направлении на местах, о чем сообщил на прошедшем заседании антитеррористической комиссии города. При этом Логвиненко призвал собравшихся нести личную ответственность при решении вопросов обеспечения безопасности в День знаний.

Как отметил Логвиненко, в Ростове много торговых точек с массовым скоплением людей, на которых зачастую не соблюдаются нормы антитеррористической и пожарной безопасности. В городе проверили более 40 торговых объектов, 25 из которых предписали привести деятельность в соответствие с действующим законодательством и провести паспортизацию данных объектов торговли. Еще на 17 объектах начали работы по освобождению земельных участков.

Кроме того, с целью проверки готовности учреждений по антитеррористической, пожарной безопасности в Ростове проверили почти 300 учебных заведений. Перед Днем знаний дополнительно проверят подвалы, бытовки и прочие потенциально опасные помещения школ.

К охране школ 2 сентября привлекут казачьи и народные дружины, на территории учебных заведений запретят въезд транспорта и вход не имеющих к организации и проведению праздника лиц.

Напомним, День знаний в 2019 году пройдет в Ростове 2 сентября.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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