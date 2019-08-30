Глава Ростова остался недоволен мерами безопасности в городе перед Днем знаний

Как отметил Логвиненко, в Ростове много торговых точек с массовым скоплением людей, на которых зачастую не соблюдаются нормы антитеррористической и пожарной безопасности. В городе проверили более 40 торговых объектов, 25 из которых предписали привести деятельность в соответствие с действующим законодательством и провести паспортизацию данных объектов торговли. Еще на 17 объектах начали работы по освобождению земельных участков.