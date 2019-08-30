Почему жители Ростовской области стали хуже питаться

По словам психолога, в Ростовской области очень много местных фруктов и овощей, которые можно есть практически круглый год. «Я не думаю, что жители действительно будут расширять продуктовую корзину. Но они могут хотя бы не готовить те овощи и фрукты, которые покупают на рынках и в супермаркетах: свеклу, морковь, капусту. Даже это скажется положительно на их здоровье», — считает Бут. Он отметил, что люди часто едят недостаточно этих продуктов, поэтому будет полезно включить в рацион дополнительные порции салата. Также специалист добавил, что в сырых овощах и фруктах есть множество элементов, которые помогают усваивать витамины, чего нельзя сказать о витаминных комплексах. «Витамин С в яблоке и таблетке — не одно и то же, во втором случае витамины и элементы усваиваются намного хуже», — заключил собеседник агентства.