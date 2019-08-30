Почему жители Ростовской области стали хуже питаться

Болезни
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ростовской области, за последние пять лет в регионе выросла заболеваемость эндокринными патологиями на 21,5%. Самыми распространенными оказались другие формы нетоксического зоба, тиреоидит, субклинический гипотиреоз, эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью.
В число районов с наибольшим числом выявленных заболеваний входят больше десяти территорий, в том числе Зерноградский, Милютинский, Цимлянский районы. Также много пациентов в городах области: Ростове, Шахтах, Волгодонске и других.
Врач-эндокринолог высшей категории Людмила Петровская отмечает, что на юге мало йода в почве и воде. «А ведь мы готовим на воде, вот он и не восполняется», — добавила она. Что касается роста числа заболеваемости, то, по словам врача, дело в выявляемости. «Стало доступнее УЗИ, гормональные исследования. Не заболеваний стало больше, а выявляемость увеличилась. Также наследственные заболевания, проявляющиеся в позднем возрасте, начали давать о себе знать из-за увеличения продолжительности жизни», — заключила она.
Помимо этого, по словам врача, людям на юге часто не хватает витамина D. Эндокринолог заметила, что это приводит к тому, что кальций не усваивается и начинаются изменения в костной ткани.
А с питанием что
Несмотря на то, что рост количества заболеваний — спорный момент, в Роспотребнадзоре отмечают проблемы с питанием у большинства жителей региона. «По данным анкет, у 2039 мужчин и 2485 женщин в суточном рационе отмечается однообразие продуктов, рацион не сбалансирован по микро и макронутриентному составу», — уточняют в ведомстве.
К тому же жители не пьют биологически активные добавки (88% мужчин и 83% женщин), витамины (84% мужчин и 74% женщин), не едят обогащенные продукты (86% мужчин и 76% женщин), йодированную соль (69% мужчин и 61% женщин), а их режим питания не соответствует рекомендациям.
В ведомстве дают рекомендации по правильному питанию:
-использовать в питании ежедневно не менее 20-30 различных продуктов из всех групп. Уменьшить количество блюд содержащих много белков и жиров, и увеличить число продуктов со сложными углеводами.
-включить в рацион продукты, обогащенные нутриентами;
-использовать для коррекции рациона биологически активные добавки, витаминно-минеральные препараты, обогащенные продукты.
Несколько другие рекомендации дает психолог, который занимается вопросами диетологии, Вячеслав Бут. По его словам, жителям Ростовской области стоит есть больше свежих овощей и фруктов. «Если провести термическую обработку тех же водорослей, то там будет намного меньше йода, чем в сырых», — привел он пример.
По словам психолога, в Ростовской области очень много местных фруктов и овощей, которые можно есть практически круглый год. «Я не думаю, что жители действительно будут расширять продуктовую корзину. Но они могут хотя бы не готовить те овощи и фрукты, которые покупают на рынках и в супермаркетах: свеклу, морковь, капусту. Даже это скажется положительно на их здоровье», — считает Бут. Он отметил, что люди часто едят недостаточно этих продуктов, поэтому будет полезно включить в рацион дополнительные порции салата. Также специалист добавил, что в сырых овощах и фруктах есть множество элементов, которые помогают усваивать витамины, чего нельзя сказать о витаминных комплексах. «Витамин С в яблоке и таблетке — не одно и то же, во втором случае витамины и элементы усваиваются намного хуже», — заключил собеседник агентства.
Бедность
Депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Косинов считает, что люди могут питаться неправильно (употреблять фастфуды и пищу с добавками), и плохо (из-за нехватки средств). «Если человек молодой, то его организм выдерживает всякую гадость. Тогда можно не разнообразно питаться, но чувствовать себя нормально. Когда я был студентом, в магазинах ничего не было, мы в столовой ели хлеб с горчицей и солью посыпали. И ничего. Но проходят годы и организм, который все выносил, требует свое», — рассказал парламентарий.
По его мнению, чтобы разнообразно питаться, нужны определенные финансовые возможности. «Государство за последнее время не удосужилось хотя бы поднять пенсию до того уровня, чтобы пенсионер мог достаточно есть», — добавил он. Косинов отметил, что при этом есть «умники», которые заявляют, что на пенсию вполне можно питаться макаронами.
Депутат считает, что все зависит от финансовой политики государства: каков уровень зарплат, размер пенсий. «Можно болтать очень много. Но если взять рацион питания пенсионера и посмотреть — что и в каком количестве он съедает за неделю, — то от этого можно сразу понять, социально ли направленное государство. Мы все время говорим, что думаем, как поддержать гражданина. Но одно дело говорить, а другое — то, что на самом деле происходит», — заключил Косинов.