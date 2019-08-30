В Челябинске определят победителей конкурса «Лидеры энергетики»

Он проводится по правилам другого конкурса - «Лидеры России». 440 специалистов, которые прошли отборочные туры, соберутся в команды по 10 человек. Они покажут себя в работе над профильными кейсами, посвященными актуальным вопросам энергетики, сообщает kursdela.biz.
В качестве жюри выступят руководители компании «Россети» и Минэнерго, а также приглашенные эксперты. В числе последних - победители «Лидеров России».
Сто лучших специалистов конкурса будут рассмотрены в качестве кандидатов на замещение руководящих должностей в энергокомпании.
В приветственной телеграмме премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, направленной участникам «Лидеров энергетики», говорится о том, что развитие энергокомплекса является важнейшим условием развития социальной сферы и экономики. Решение масштабных задач, стоящих перед отраслью, невозможно без таких целеустремленных и амбициозных людей, как финалисты конкурса, отмечается в документе. Именно их нестандартное мышление позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи. Медведев в своей телеграмме также выразил уверенность в том, что финалисты конкурса смогут продемонстрировать как свои глубокие знания, так и лидерские качества.
По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, каждого участника конкурса можно назвать интеллектом и руками российского электросетевого комплекса. Основная идея проведения «Лидеров энергетики» - обозначение важности этой категории управленцев для развития отрасли, добавил гендиректор компании.
Во время церемонии открытия конкурса Ливинский отметил, что проигравших тут быть не может. Он добавил, что участие в «Лидерах энергетики» является для специалистов прекрасным шансом проявить себя, а для руководства - оценить способности своих подчиненных.