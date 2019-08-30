В Челябинске определят победителей конкурса «Лидеры энергетики»

В приветственной телеграмме премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, направленной участникам «Лидеров энергетики», говорится о том, что развитие энергокомплекса является важнейшим условием развития социальной сферы и экономики. Решение масштабных задач, стоящих перед отраслью, невозможно без таких целеустремленных и амбициозных людей, как финалисты конкурса, отмечается в документе. Именно их нестандартное мышление позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи. Медведев в своей телеграмме также выразил уверенность в том, что финалисты конкурса смогут продемонстрировать как свои глубокие знания, так и лидерские качества.