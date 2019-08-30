В США у пожилой женщины угнали автомобиль

Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим по вызову, что заснула внутри своего авто накануне вечером около 21:00. Проснулась она уже на дороге, а машины рядом не оказалось. Газета “Известия” пишет, что полицейские обнаружили на лице американки легкие повреждения. При этом, женщина не помнила ничего из того, что могло с ней случиться.