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В США у пожилой женщины угнали автомобиль

30 августа 2019, 14:42
Фото: pxhere.com
В США в населенном пункте Хэмилтон в округе Мерсер штата Нью-Джерси восьмидесятилетняя американка, уснув в собственном автомобиле, проснулась на дороге. Согласно предварительной версии, машина была угнана.

Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим по вызову, что заснула внутри своего авто накануне вечером около 21:00. Проснулась она уже на дороге, а машины рядом не оказалось. Газета “Известия” пишет, что полицейские обнаружили на лице американки легкие повреждения. При этом, женщина не помнила ничего из того, что могло с ней случиться.

Отмечается, что позднее украденный автомобиль был найден в городе Трентон того же штата. Правоохранители пока не проводили никаких задержаний.

#Новости#Происшествия
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