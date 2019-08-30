ВКонтакте запускает гранты для авторов и расширяет программу поддержки VK Talents

ВКонтакте регулярно проводит конкурсы для начинающих создателей контента и приглашает победителей участвовать в крупных проектах. В этом году писатели участвовали в конкурсе Esquire, музыканты выступали на европейских фестивалях Sziget и Exit, фотографы готовили репортажи с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а художники создавали афиши для фильма «Шазам!» и фестивалей Comic Con, Старкон, VK Fest.