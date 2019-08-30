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ВКонтакте запускает гранты для авторов и расширяет программу поддержки VK Talents

30 августа 2019, 13:20
Фото: Вконтакте
VK Talents запускает грантовую программу для создателей контента. Интересные авторы, которые делятся творчеством в VK, получат финансовую поддержку, помощь в продвижении и другие бонусы.

Команда ВКонтакте будет выбирать самое интересное сообщество раз в месяц.

Жюри оценит оригинальность идеи, активность аудитории и качество наполнения группы.

Победитель конкурса получит:

  • 50 тысяч рублей на счёт в приложении для краудфандинга «Цели»;
  • сертификат на 100 тысяч рублей для рекламного продвижения в VK;
  • интеграции в фестивали, концерты, выставки, спортивные и культурные мероприятия в течение года;
  • индивидуальные консультации таргетолога и команды VK Talents;
  • ранний доступ к новым инструментам ВКонтакте.

Подать заявку на участие в конкурсе можно c помощью нового портала VK Talents — vk.cc/grants.

ВКонтакте регулярно проводит конкурсы для начинающих создателей контента и приглашает победителей участвовать в крупных проектах. В этом году писатели участвовали в конкурсе Esquire, музыканты выступали на европейских фестивалях Sziget и Exit, фотографы готовили репортажи с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а художники создавали афиши для фильма «Шазам!» и фестивалей Comic Con, Старкон, VK Fest.

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