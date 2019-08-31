Дубль Шомуродова принес ФК «Ростов» победу над «Локомотивом»

Перед игрой обе команды находились в лидерах турнирной таблицы с 14 очками у каждой. В состав «Ростова» после травм вернулись Ивелин Попов и Хорен Байрамян.
«Локомотив» в своем составе заявил звездного португальского новичка Жоау Марио. Почти весь первый тайм «Локомотив» владел преимуществом, но не смог реализовать свои моменты.
Счет в игре открыл Эльдор Шомуродов на 41-й минуте, пробив в дальний угол. Он сделал дубль на 58-й минуте.
«Локомотив» смог забить на 81-й минуте. Он мог реализовать еще моменты, но вратарь «Ростова» два раза выбил мяч из пустых ворот.
Игра состоялась в Москве в рамках чемпионата России.