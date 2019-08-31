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Дубль Шомуродова принес ФК «Ростов» победу над «Локомотивом»

31 августа 2019, 15:45
Фото: fc-rostov.ru
Футбольному клубу «Ростов» в субботу удалось вырвать победу у «Локомотива» со счетом 1:2, сообщается на сайте ростовского клуба.

Перед игрой обе команды находились в лидерах турнирной таблицы с 14 очками у каждой. В состав «Ростова» после травм вернулись Ивелин Попов и Хорен Байрамян.

«Локомотив» в своем составе заявил звездного португальского новичка Жоау Марио. Почти весь первый тайм «Локомотив» владел преимуществом, но не смог реализовать свои моменты.

Счет в игре открыл Эльдор Шомуродов на 41-й минуте, пробив в дальний угол. Он сделал дубль на 58-й минуте.

«Локомотив» смог забить на 81-й минуте. Он мог реализовать еще моменты, но вратарь «Ростова» два раза выбил мяч из пустых ворот.

Игра состоялась в Москве в рамках чемпионата России.

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