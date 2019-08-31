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С массовых отключений света начнется осень в Ростове

31 августа 2019, 12:40
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону со 2 сентября в течение нескольких дней будут проходить отключения света, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник свет выключат в садовых товариществах «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная Ривьера», «Космос», «Ростсельмашевец», «Агропром», «Красный Аксай» и «Виноградарь».

Во вторник электричества не будет на улицах Детская, Солидарности, Кржижановского, Гарибальди, Книжная, Новостроевская, Красных партизан, Краеведческая, Кржижановского. Также это коснется переулков Роговский, Равенства, Руднева.

В среду ограничения введут по улицам Коммунаров, Шаумяна, Большая Садовая, переулкам Контактный, Быстрый, Бесланский, Бакинский. В четверг света не будет на улицах Лесозащитная, Двинская, 26-го Июня, Печорская, Волжская, Камская.

В пятницу без света останутся улицы Лермонтовская, Тельмана, Журавлева, Красноармейская, Города Волос.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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