С массовых отключений света начнется осень в Ростове

В понедельник свет выключат в садовых товариществах «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная Ривьера», «Космос», «Ростсельмашевец», «Агропром», «Красный Аксай» и «Виноградарь».
Во вторник электричества не будет на улицах Детская, Солидарности, Кржижановского, Гарибальди, Книжная, Новостроевская, Красных партизан, Краеведческая, Кржижановского. Также это коснется переулков Роговский, Равенства, Руднева.
В среду ограничения введут по улицам Коммунаров, Шаумяна, Большая Садовая, переулкам Контактный, Быстрый, Бесланский, Бакинский. В четверг света не будет на улицах Лесозащитная, Двинская, 26-го Июня, Печорская, Волжская, Камская.
В пятницу без света останутся улицы Лермонтовская, Тельмана, Журавлева, Красноармейская, Города Волос.