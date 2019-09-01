Только идеальным: в Ростовской области помогают фермерам без финансовых трудностей

Панченко рассказал, что ему помогает в оформлении субсидий первое юридическое образование. «Здесь есть, конечно, некая сложность, нужно понимать особенность работы бюрократической машины. Необходимо соблюсти формальности, корректно подготовить пакет документов, успеть в сроки и прочее. Если ты правильно подготовил документы, то проблем при получении я вообще не вижу», — сообщил он. При этом Панченко считает, что малым фермерам может быть сложнее. «Если человек был фермером изначально — знает, как посеять пшеницу, вырастить и убрать урожай, а с бумажками не привык работать — это может вызвать сложности и ступор. Но у нас 150-200 грантополучателей каждый год, значит, фермеры справляются», — добавил он. Как отметил Панченко, раньше он работал в строительстве и в сравнении с этой отраслью, Минсельхоз лоялен к фермерам: помогает информационно и консультирует в случае необходимости.