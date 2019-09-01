Только идеальным: в Ростовской области помогают фермерам без финансовых трудностей

Поддержка для беспроблемных
Как сообщает сайт правительства Ростовской области, в 2018 году на поддержку агропромышленного комплекса государство потратило 7,2 миллиарда рублей. Если говорить об основных направлениях, то это возмещение затрат на приобретение техники, поддержка молочного и мясного скотоводства, развитие малого сельского предпринимательства. На грантовую поддержку сельхозкооперативов потратили 103,8 миллионов рублей.
В области действует грантовая форма поддержки фермеров с 2012 года, через три года начали помогать кооперативам. В рамках нацпроекта о малом и среднем предпринимательстве появилась еще одна программа «Агростартап», которая позволит получить 3-4 млн рублей тем, кто решил заняться своим агробизнесом на селе.
При этом объём сельхозпродукции составил 53,2 млрд рублей, это на 14,5% меньше первого полугодия 2018 года. Причиной этому называют остановку работы и процесс банкротства «Евродона», «Донстара» и других предприятий.
В свете этих проблем особенно заслуживают внимания условия предоставления господдержки. Фермер не может получить денежную помощь от государства в 2019 году, если у него есть долги по зарплате, идет процесс банкротства или не уплачены налоги, сборы, пени и штрафы. Это значит, что средствами могут воспользоваться только фермеры с хорошим положением дел, а тем, у кого есть финансовые проблемы, помощи ждать неоткуда.
Как меняется поддержка
Как сказано в отчете о работе госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», за 2018 год, на это направление было направлено 8,85 миллиардов рублей. При этом значительную часть выплат не удалось освоить: 526,6 миллионов не направили на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Причиной этому стало тяжелое финансовое положение крупнейших получателей субсидий: предприятий группы компаний «Евродон», «Донстар», «Донские Биотехнологии».
Миллиард из этих средств направили на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие — 505 миллионов, на развитие сельских территорий (покупку жилья для сельчан, поддержку инфраструктуры) — 1,2 миллиарда, на поддержку отраслей агропромышленного комплекса — 2,7 миллиардов. Из последнего направления больше всего досталось растениеводам (1,3 миллиарда), меньше — животноводам (около 862 миллионов)
В следующем, 2019 году, на программу планируется потратить уже 10,9 миллиардов рублей. Разница в поддержке растениеводства и животноводства сохранится: 1.2 миллиарда против 709.5 миллионов соответственно. Суммы на поддержку сельчан вырастут, только на поддержку инфраструктуры сельских территорий потратят 1.6 миллиарда рублей.
Что касается распределения средств по крупным и малым хозяйствам, то согласно данным Минсельхоза области, в 2019 году общий объем средств на развитие малых фермерств по всем программам составит 15,3 миллиардов рублей, что почти на 40% больше, чем в прошлом году (11 миллиардов рублей).
Легко ли получить деньги небольшим хозяйствам
«Насколько я знаю, у нас есть федеральные программы и местные. И если говорить о числах в абсолюте, то возможно, большая доля достается крупным агрохолдингам. Эти деньги уходят на субсидирование процентных ставок или еще на что-то. Но я не думаю, что не достает помощи малым фермам. Там цифры небольшие по сравнению с агрохолдингами, но они все осваиваются», — считает фермер Юрий Панченко.
По словам собеседника, он получал разные меры господдержки начиная с 2014 года, когда и начал заниматься молочным козоводством. «В начале это были субсидии на приобретение оборудования, животных, субсидирование процентной ставки по кредитам. Потом из крупного — грант получал в 2016 году», — отметил фермер.
Панченко рассказал, что ему помогает в оформлении субсидий первое юридическое образование. «Здесь есть, конечно, некая сложность, нужно понимать особенность работы бюрократической машины. Необходимо соблюсти формальности, корректно подготовить пакет документов, успеть в сроки и прочее. Если ты правильно подготовил документы, то проблем при получении я вообще не вижу», — сообщил он. При этом Панченко считает, что малым фермерам может быть сложнее. «Если человек был фермером изначально — знает, как посеять пшеницу, вырастить и убрать урожай, а с бумажками не привык работать — это может вызвать сложности и ступор. Но у нас 150-200 грантополучателей каждый год, значит, фермеры справляются», — добавил он. Как отметил Панченко, раньше он работал в строительстве и в сравнении с этой отраслью, Минсельхоз лоялен к фермерам: помогает информационно и консультирует в случае необходимости.
На вопрос о том, действительно ли в Ростовской области господдержка оказывается только крупным сельхозпредприятиям, директор ПКФ «Маяк» Любовь Железная ответила утвердительно. Основное направление деятельности ее фирмы — производство высококачественных круп в Ростовской области.
«Честно говоря, да, было так. Никуда нельзя было пробиться. Я скажу больше, зернопереработка вообще была исключена изо всех форм поддержки. Но в этом году и губернатор выделил с регионального фонда для поддержки малого и среднего предпринимательства через наш региональный фонд 5 миллионов под 5% малому бизнесу. Сейчас вроде что-то сдвинулось после всех этих мытарств», — рассказывает Железная.
Получить субсидию, по ее словам, несложно, но она просто раньше не предоставлялась. «Оформляем льготный по постановлению правительства, а потом узнаем, что или денег нет, или мы не включены. И в итоге мы переоформляли коммерческий под 12%. Сейчас то, что нам предоставили под 5%, это хорошо: затраты поменьше, цена дешевле получается и ценник более ли менее конкурентоспособный. А то пока заложишь все затраты: соляра, электроэнергия подорожала плюс дорогой банковский кредит, и мы уже с ценами не проходим. Даже резко уменьшили объемы производства. Льготный кредит сейчас хоть немного удешевит нашу продукцию», — подчеркивает Железная.
А что будет
По словам ведущего аналитика компании «Бизнес Инсайдер» Анара Исмаилова, небольшим и средним фермерским хозяйствам приходится тяжело и постепенно их вытесняют крупные агрохолдинги. «Это тенденция не только Ростовской области или России, но и в целом в мире. Поэтому постепенно или они уходят с рынка совсем, или становятся нишевыми производителями. Например, для узкого круга покупателей или определенной направленности, занимаются производством экологически чистой продукции», — говорит эксперт.
Как считает фермер Панченко, сейчас государство и так стимулирует производителей молока. «По моему мнению, рыночная конъюнктура такова, что те, кто выращивает подсолнечник и зерно, хорошо себя чувствуют. Товар идет на экспорт, на него хорошие цены. А вот молочное животноводство на данный момент на грани убыточности, об этом говорят снижение поголовья и литров произведенного молока в России из года в год», — сообщил он. По словам фермера, молочные производители пользуются порошком, потому что сырья не хватает. «Отрасль не привлекательна. И если для крупного бизнеса еще как-то применяются меры, то для мелкого точно сейчас без господдержки сложно развивать», — заключил он.
По словам Панченко, чтобы фермеры пользовались мерами господдержки, нужно, чтобы появлялись новые фермеры или старые развивались. «Для этого должна измениться экономическая ситуация: рост и развитие, а не стагнация, в которой мы сейчас находимся. Но это не зависит ни от меня, ни от вас, ни от Минсельхоза области», — считает собеседник.