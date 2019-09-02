Оставшийся безработным муж ростовской модели Костенко пожаловался на дорогие цены

Тарасов решил порассуждать о том, какие машины лучше — новые или подержанные. По его словам, если машине 2-3 года и с ней все нормально, то это выгодный вариант.
«Новые машины — это классно, но дорого, особенно когда производители сейчас меняют не только кузов, но и суют навороты, как в новый телефон», — написал Тарасов.
Пользователи в комментариях предположили, что у футболиста стало совсем плохо с деньгами. Ранее спортсмен расторгнул контракт с футбольным клубом «Локомотив», после чего судился с ним.