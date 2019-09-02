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Оставшийся безработным муж ростовской модели Костенко пожаловался на дорогие цены

2 сентября 2019, 05:28
Фото: tarasov23/instagram
Футболист Дмитрий Тарасов, который является супругом модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, пожаловался на высокие цены на автомобили, сообщается в Instagram спортсмена.

Тарасов решил порассуждать о том, какие машины лучше — новые или подержанные. По его словам, если машине 2-3 года и с ней все нормально, то это выгодный вариант.

«Новые машины — это классно, но дорого, особенно когда производители сейчас меняют не только кузов, но и суют навороты, как в новый телефон», — написал Тарасов.

Пользователи в комментариях предположили, что у футболиста стало совсем плохо с деньгами. Ранее спортсмен расторгнул контракт с футбольным клубом «Локомотив», после чего судился с ним.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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