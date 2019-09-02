Путин прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область

Как пишет RT, президент России прилетел в Иркутскую область, чтобы посмотреть, как ведутся работы по восстановлению пострадавшей инфраструктуры.
Отмечается, что Владимир Путин уже побывал в Братске и намеревается посетить город Турун, где он планирует инспектировать одну из школ.
Также сообщалось, что президент намерен провести совещание с властями региона по вопросам обеспечения жителей жильем.
В июле Путин уже встречался с жителями Тулуна и пообещал вернуться для проверки хода восстановительных работ.