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Путин прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область

2 сентября 2019, 12:46
Фото: pixabay.com
Поездка Владимира Путина намечается по городам, особенно пострадавшим от паводка.

Как пишет RT, президент России прилетел в Иркутскую область, чтобы посмотреть, как ведутся работы по восстановлению пострадавшей инфраструктуры.

Отмечается, что Владимир Путин уже побывал в Братске и намеревается посетить город Турун, где он планирует инспектировать одну из школ.

Также сообщалось, что президент намерен провести совещание с властями региона по вопросам обеспечения жителей жильем.

В июле Путин уже встречался с жителями Тулуна и пообещал вернуться для проверки хода восстановительных работ.

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