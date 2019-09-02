Ректор ВГИКа прокомментировал национальные особенности кино

Так, пишет газета “Известия”, Малышев убежден в том, что ВГИК должен хранить традиции, не забывая при этом про новые технологии, пришедшие в кино. Он также подчеркнул необходимость сохранения баланса, поскольку одни только традиции приведут к тому, что кино станет ортодоксом, а выбор в пользу инноваций вытеснит национальные особенности кино.