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Ректор ВГИКа прокомментировал национальные особенности кино

2 сентября 2019, 09:46
Фото: pixabay.com
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев высказался относительно кинематографических традиций.

Так, пишет газета “Известия”, Малышев убежден в том, что ВГИК должен хранить традиции, не забывая при этом про новые технологии, пришедшие в кино. Он также подчеркнул необходимость сохранения баланса, поскольку одни только традиции приведут к тому, что кино станет ортодоксом, а выбор в пользу инноваций вытеснит национальные особенности кино.

Отмечается, что со слов главы университета, в настоящее время молодые режиссеры снимают дипломные короткометражки на тему девяностых годов, что логично, поскольку они осмысливают свое детство.

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