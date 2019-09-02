Стало известно, почему дикие пляжи Ростова нельзя облагородить

«Несмотря на то, что эта территория города Ростова, она не отмежевана и не находится в чей-то собственности. Инвесторов нет, хотя мы приглашали предпринимателей, показывали это красивое место. Но рядом жилые дома, и нельзя организовать что-то развлекательное, потому что жителям будет мешать шум», — рассказала заместитель. По ее словам, это бывшая территория карьера, которая заполнилась стоячей, непригодной для купания водой, на дне водоема есть мусор и куски арматуры. Кроме того, рядом находится дорога, вся грязь с нее смывается в озеро дождевой водой.