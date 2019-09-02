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Стало известно, почему дикие пляжи Ростова нельзя облагородить

2 сентября 2019, 14:18
Фото: RostovGazeta
Дикие пляжи Ростова нельзя сделать разрешенными, потому что водоемы в этих местах загрязнены, следует из слов заместителя начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Ростова Александра Наумова.

В субботу прошел плановый рейд по местам, запрещенным для купания. В нем принимали участие сотрудники районных администраций, полиции, школ, журналисты.

Одним из осматриваемых мест стало Цыганское озеро в Советском районе. Как сообщила заместитель главы райадминистрации по социальным вопросам Ирина Панасенко, периметр водоема составил порядка четырех километров. «Вы видите воду, камыш, но в то же время здесь есть зона, в которой отдыхают люди. Купаться здесь запрещено. Мы проводим профилактику, прежде всего с детьми, которые приходят без родителей», — рассказала Панасенко. Она добавила, что рейды по таким местам проходят ежедневно.

Фото: RostovGazeta

«Несмотря на то, что эта территория города Ростова, она не отмежевана и не находится в чей-то собственности. Инвесторов нет, хотя мы приглашали предпринимателей, показывали это красивое место. Но рядом жилые дома, и нельзя организовать что-то развлекательное, потому что жителям будет мешать шум», — рассказала заместитель. По ее словам, это бывшая территория карьера, которая заполнилась стоячей, непригодной для купания водой, на дне водоема есть мусор и куски арматуры. Кроме того, рядом находится дорога, вся грязь с нее смывается в озеро дождевой водой.

Пляж в Кумженской роще также обустроить невозможно. Как отметил Наумов, в этом месте есть водовороты, из-за которых опасно купаться. «Там, где есть пляж, обязательно должно быть песчаное дно. Здесь течение. Если даже посыпать дно песком, то его течением унесет. С изменением ветра вода то приходит, то уходит, мелководье. И большое движение судов, которые перевозят в том числе опасные грузы, и зачастую с них что-то смывается, поэтому воды тоже не соответствуют всем параметрам. В этой прибрежной зоне категорически запрещено купаться», — заключил собеседник.

Фото: RostovGazeta

Стоит отметить, что в Ростове действует четыре официальных пляжа, на которых можно купаться: «Дружба» на Космонавтов/ Капустина, «Зеленый остров» на 29-линии, частный пляж на улице Пескова, 17 и центральный городской пляж около Левобережного парка.

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