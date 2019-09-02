Строительство Багаевского гидроузла под Ростовом приостановлено на время нереста

«Строительство Багаевского гидроузла продолжается. Есть отклонения от графика, но мы продолжаем участвовать в реализации этого проекта. Часть средств на строительство, которые были запланированы по программе Росморречфлота, действительно перераспределена на другие объекты с целью их эффективного расходования. Это довольно рутинная процедура. В дальнейшем, когда стройка войдет в обычный ритм, состоится обратный трансфер», — пояснил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.