Строительство Багаевского гидроузла под Ростовом приостановлено на время нереста

Posted 2 сентября 2019, 06:49
Published 2 сентября 2019, 06:49
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
В настоящее время генеральный подрядчик выполняет компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Так, 30 августа в бассейн Азовского моря ниже Цимлянского гидроузла было выпущено 30 тысяч мальков русского осетра. А, согласно проектной документации, по которой осуществляется строительство первой очереди гидроузла, в бассейн Азовского моря будут выпущены еще более двух миллионов мальков русского осетра.
При этом программу строительства инфраструктурного объекта пришлось скорректировать — работы были приостановлены на период нереста и ската молоди рыбы, а также расчистки акватории от фрагментов судов и взрывоопасных предметов времен войны.
«Строительство Багаевского гидроузла продолжается. Есть отклонения от графика, но мы продолжаем участвовать в реализации этого проекта. Часть средств на строительство, которые были запланированы по программе Росморречфлота, действительно перераспределена на другие объекты с целью их эффективного расходования. Это довольно рутинная процедура. В дальнейшем, когда стройка войдет в обычный ритм, состоится обратный трансфер», — пояснил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Напомним, власти Ростовской области не планируют переносить срок окончания строительства Багаевского гидроузла.