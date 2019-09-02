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Posted 2 сентября 2019, 06:49

Published 2 сентября 2019, 06:49

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Строительство Багаевского гидроузла под Ростовом приостановлено на время нереста

2 сентября 2019, 06:49
Багаевский гидроузел в Ростовской области может «превратиться в долгострой», работы ведутся с отклонением от графика из-за нереста рыб, говорится в сообщении регионального правительства.

В настоящее время генеральный подрядчик выполняет компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Так, 30 августа в бассейн Азовского моря ниже Цимлянского гидроузла было выпущено 30 тысяч мальков русского осетра. А, согласно проектной документации, по которой осуществляется строительство первой очереди гидроузла, в бассейн Азовского моря будут выпущены еще более двух миллионов мальков русского осетра.

При этом программу строительства инфраструктурного объекта пришлось скорректировать — работы были приостановлены на период нереста и ската молоди рыбы, а также расчистки акватории от фрагментов судов и взрывоопасных предметов времен войны.

«Строительство Багаевского гидроузла продолжается. Есть отклонения от графика, но мы продолжаем участвовать в реализации этого проекта. Часть средств на строительство, которые были запланированы по программе Росморречфлота, действительно перераспределена на другие объекты с целью их эффективного расходования. Это довольно рутинная процедура. В дальнейшем, когда стройка войдет в обычный ритм, состоится обратный трансфер», — пояснил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Напомним, власти Ростовской области не планируют переносить срок окончания строительства Багаевского гидроузла.

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