В 2020 году на Шолохова в Ростове появится новый подземный переход

Потенциальному подрядчику предстоит построить объект в течение 8,5 месяца с момента подписания контракта. При этом подрядчик должен будет предоставить гарантию на свои работы не менее восьми лет. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 9 сентября 2019 года.