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В 2020 году на Шолохова в Ростове появится новый подземный переход

2 сентября 2019, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону планируется построить новый подземный переход на проспекте Шолохова, стало известно из конкурсной документации на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта на строительство объекта составляет 107,1 миллиона рублей. Известно, что новый пешеходный переход будет расположен в северо-восточной части города Ростова-на-Дону на пересечении проспекта Шолохова с переулком Кривошлыковский в зоне концентрации объектов массового посещения, жилой застройки и в непосредственной близости к автомобильному вокзалу.

Потенциальному подрядчику предстоит построить объект в течение 8,5 месяца с момента подписания контракта. При этом подрядчик должен будет предоставить гарантию на свои работы не менее восьми лет. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 9 сентября 2019 года.

Ранее жители Ростова-на-Дону предложили установить на проспекте Шолохова для пешеходов новые светофоры с кнопкой активации.

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