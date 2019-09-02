В 2020 году на Шолохова в Ростове появится новый подземный переход

Максимальная стоимость контракта на строительство объекта составляет 107,1 миллиона рублей. Известно, что новый пешеходный переход будет расположен в северо-восточной части города Ростова-на-Дону на пересечении проспекта Шолохова с переулком Кривошлыковский в зоне концентрации объектов массового посещения, жилой застройки и в непосредственной близости к автомобильному вокзалу.
Потенциальному подрядчику предстоит построить объект в течение 8,5 месяца с момента подписания контракта. При этом подрядчик должен будет предоставить гарантию на свои работы не менее восьми лет. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 9 сентября 2019 года.
Ранее жители Ростова-на-Дону предложили установить на проспекте Шолохова для пешеходов новые светофоры с кнопкой активации.