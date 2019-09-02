В День знаний в поселке Янтарный в Ростовской области открыли новую школу

Новую школу построили в рамках нацпроекта «Образование». Образовательное учреждение соответствует всем современным стандартам: здесь есть актовый зал на 335 мест, оснащенный звуковым оборудованием и большим экраном, зал для занятий хореографией, спортивный комплекс, футбольное поле, беговые дорожки, тренажерный зал, площадки для баскетбола и волейбола, просторная столовая и медпункт.
Школа оснащена современной компьютерной и исследовательской техникой, здесь оборудованы фото- и видеостудии, мини-типография, радиоцентр. Во всех классах установлены интерактивные доски нового поколения, оборудованы современные учебные лаборатории по химии, биологии и физике. Для учащихся с ограниченными возможностями создана доступная среда.
Губернатор Ростовской области поздравил учащихся, родителей и педагогов с Днем знаний, пожелал ребятам успехов в учебе и подчеркнул, что для детей начало учебного года — волнительный момент, а для педагогов — начало большой, ответственной работы.
— Открытие новой красивой школы в поселке Янтарный — для нас радостное и долгожданное событие, тем более, что раньше здесь школы не было, — отметил глава Администрации Аксайского района Виталий Борзенко.