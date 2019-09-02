В Ростовской области готовятся к ежегодному увеличению количества первоклассников

В понедельник Александр Ищенко посетил среднюю школу № 9 Батайска, которая в этом году отметила свое 80-летие. На базе учреждения работает музей военной истории и Донского края, где реализуют программу центра казачьей культуры «Дон — мой дом». День знаний начался с традиционной праздничной линейки и первого звонка нового учебного года. Он прозвучал для 1100 учеников, 150 из которых впервые сели за школьную парту. «Думаю, каждый житель области старше семи лет помнит, каким был для него первый День знаний. Это важнейшее событие в жизни каждого человека. И главная задача взрослых — сделать все, чтобы новое поколение училось в комфортных условиях, по новым гибким образовательным программам, по новым технологиям. Это задача не из легких, и ее решение рассчитано не на один и не на два года. Для Ростовской области это особенно непростая задача, потому что у нас каждый год увеличивается количество первоклассников, приходящих в школы. Если в этом году на Дону впервые сели за парты 47 тысяч юных учеников, то уже в следующем их будет более 48 тысяч, а через два года — более 50 тысяч», — рассказал Александр Ищенко.