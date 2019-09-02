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В Ростовской области застройщики сократили персонал на фоне роста строительства жилья

2 сентября 2019, 11:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Численность работников строительной отрасли в первом полугодии 2019 года сократилась на 14,4%, говорится в сообщении на сайте Территориального органа госстатистики.

Всего по итогам первого полугодия численность работников в регионе составила 1,05 миллиона человек, что на 1,3% меньше, чем в январе–июле 2018 года. При этом наибольшее снижение численности работников в регионе отмечается в строительной отрасли — 14,4%. При этом, по данным Ростовстата, за тот же период в Ростовской области предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками было построено 18,6 тысячи квартир общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров, что на 14,% больше, чем в январе–июле 2018 года.

Также снижение масштабов привлечения рабочей силы отмечалось в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 0,1%), в образовании (на 0,5%), в деятельности по операциям с недвижимостью (на 4,9%), в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услугах (на 6,7%), в деятельности в области информации и связи (на 6,8%), в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (на 8,4%).

Прирост среднесписочной численности работников был отмечен в областях промышленности. Так, в сфере добычи полезных ископаемых численность работников выросла на 2,8%. Однако в области водоснабжения; водоотведенияи, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений также наблюдается сокращение персонала на 3,4%, в обрабатывающих производствах — на 3,7%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха — на 3,8%.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области планируют увеличить производительность труда чиновников.

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