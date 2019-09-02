В Ростовской области застройщики сократили персонал на фоне роста строительства жилья

Всего по итогам первого полугодия численность работников в регионе составила 1,05 миллиона человек, что на 1,3% меньше, чем в январе–июле 2018 года. При этом наибольшее снижение численности работников в регионе отмечается в строительной отрасли — 14,4%. При этом, по данным Ростовстата, за тот же период в Ростовской области предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками было построено 18,6 тысячи квартир общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров, что на 14,% больше, чем в январе–июле 2018 года.