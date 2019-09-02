В Якутии действует режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена

Отмечается, что причиной рекордного обмеления реки Лена в Восточной Сибири стала аномальная жара в регионе. Так, уровень воды опустился на полтора метра ниже среднего значения. Согласно имеющейся информации, многочисленные мели обнаружены в районе Якутска и пригородного села Табага.