rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Якутии действует режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена

2 сентября 2019, 09:53
Фото: commons.wikimedia.org
В Якутске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в результате низкого уровня воды в реке Лена, представляющего угрозу водоснабжению.

Газета “Известия” пишет, что мэр города Сардана Авксентьева поручила компании «Водоканал» обсудить в рамках комиссии по устойчивости деятельности организаций в ЧС обеспечительные меры бесперебойного водоснабжения населения и предприятий Якутска.

Отмечается, что причиной рекордного обмеления реки Лена в Восточной Сибири стала аномальная жара в регионе. Так, уровень воды опустился на полтора метра ниже среднего значения. Согласно имеющейся информации, многочисленные мели обнаружены в районе Якутска и пригородного села Табага.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28