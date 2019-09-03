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Антонов высказался относительно интереса США к российскому Дальнему Востоку

3 сентября 2019, 13:07
Фото: mil.ru
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что несмотря на санкционную политику, товарооборот между США и Россией за первое полугодие этого года увеличился на четырнадцать процентов, составив около четырнадцати миллиардов долларов. Вместе с тем, американские бизнесмены повышают инвестиции в Дальний Восток.

Газета “Известия” пишет, что со слов Антонова, американские бизнесмены рассматривают ситуацию с санкциями достаточно прагматично, не теряя интереса к ведению дел в России. Кроме того, сама Москва также выражает заинтересованность в восстановлении непрерывного авиасообщения между Аляской и пограничными российскими регионами.

Антонов акцентировал внимание на том, что в числе потенциальных отраслей для совместной деятельности находится разработка месторождений природного газа, пищевая промышленность, а также промысел морепродуктов и туристический сектор.

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