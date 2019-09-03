Антонов высказался относительно интереса США к российскому Дальнему Востоку

Газета “Известия” пишет, что со слов Антонова, американские бизнесмены рассматривают ситуацию с санкциями достаточно прагматично, не теряя интереса к ведению дел в России. Кроме того, сама Москва также выражает заинтересованность в восстановлении непрерывного авиасообщения между Аляской и пограничными российскими регионами.
Антонов акцентировал внимание на том, что в числе потенциальных отраслей для совместной деятельности находится разработка месторождений природного газа, пищевая промышленность, а также промысел морепродуктов и туристический сектор.