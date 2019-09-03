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Домашний арест главному архитектору Ростова продлили на шесть месяцев

3 сентября 2019, 08:44
Фото: Екатерина Илюгина / facebook.com
Домашний арест главному архитектору города Роману Илюгину Ворошиловский районный суд Ростова продлил на полгода, рассказала RostovGazeta его адвокат Екатерина Водяник.

Илюгина заподозрили в превышении должностных полномочий в феврале текущего года. Как полагает следствие, главный архитектор Ростова выдал разрешение на строительство жилого дома. При этом застройщик возвел нежилое здание коммерческого назначения. Позже суд признал строение незаконным. Архитектор разрешил строительство, не получив от застройщика необходимый пакет документов.

«Домашний арест продлен до 8 февраля. Мы подали жалобу на это решение», — рассказала Водяник.

Заседание по делу назначено на 5 августа.

Ранее экс-главный архитектор Мартыновского района не смог обжаловать 50 тысяч рублей штрафа.

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