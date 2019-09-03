Домашний арест главному архитектору Ростова продлили на шесть месяцев

Илюгина заподозрили в превышении должностных полномочий в феврале текущего года. Как полагает следствие, главный архитектор Ростова выдал разрешение на строительство жилого дома. При этом застройщик возвел нежилое здание коммерческого назначения. Позже суд признал строение незаконным. Архитектор разрешил строительство, не получив от застройщика необходимый пакет документов.