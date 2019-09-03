Куриные сердца с болтом купила ростовчанка в одном из супермаркетов

Пользователи не упустили случая пошутить. «Организму нужно железо», — написал один из комментаторов. «Это стимул, чтобы покупать еще и найти гайку, маркетинг», — прокомментировал другой ростовчанин. «Ну положите его в коробочку к остальным болтикам, пригодится», —посоветовал еще один пользователь. При этом некоторые отметили, что «болт — не ГМО».