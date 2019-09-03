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Куриные сердца с болтом купила ростовчанка в одном из супермаркетов

3 сентября 2019, 09:52
Фото: William Tung/CC BY-SA 2.0 / wikimedia.org
Жительница Ростова-на-Дону нашла железный болт в куриных сердцах из супермаркета, сообщается в городском паблике.

«Купила в одном из супермаркетов Ростова сердца, а там нашла болт», — написала покупательница.

Как пишет женщина, производителем субпродуктов с болтом является «Группа агрокомпаний «Ресурс».

Пользователи не упустили случая пошутить. «Организму нужно железо», — написал один из комментаторов. «Это стимул, чтобы покупать еще и найти гайку, маркетинг», — прокомментировал другой ростовчанин. «Ну положите его в коробочку к остальным болтикам, пригодится», —посоветовал еще один пользователь. При этом некоторые отметили, что «болт — не ГМО».

Ранее в кафе на Пушкинской в Ростове посетителям предложили роллы с тараканами.

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