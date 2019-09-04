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Автор легендарного сейва ФК «Ростов» не считает себя героем

4 сентября 2019, 13:21
Фото: vk.com/fcrostov
Защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов рассказал свое мнение о внезапно возникшей популярности после матча с «Локомотивом», сообщается на сайте команды.

Во время игры Чернов смог выбить мяч из пустых ворот, но он откатился к игроку «Локомотива». Последний попытался забить в ворота, но Чернов успел подпрыгнуть и мяч ударился в него. Видео с этим моментом разлетелось по всему интернету.

Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу ростовчан. Команда выбилась в лидеры турнирной таблицы.

Чернов рассказал, что не чувствует себя героем. По его словам, главное — это победа в матче.

«Мне прислали большое количество мемов на эту тему. Они у меня вызывали улыбку. Валерий Карпин по поводу этого момента со мной отдельно не разговаривал, но он похвалил всю команду», — пояснил игрок.

Он добавил, что его трансферная стоимость не должна поменяться после спасения ворот.

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