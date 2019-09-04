Автор легендарного сейва ФК «Ростов» не считает себя героем

Во время игры Чернов смог выбить мяч из пустых ворот, но он откатился к игроку «Локомотива». Последний попытался забить в ворота, но Чернов успел подпрыгнуть и мяч ударился в него. Видео с этим моментом разлетелось по всему интернету.