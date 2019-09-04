Автор легендарного сейва ФК «Ростов» не считает себя героем

Во время игры Чернов смог выбить мяч из пустых ворот, но он откатился к игроку «Локомотива». Последний попытался забить в ворота, но Чернов успел подпрыгнуть и мяч ударился в него. Видео с этим моментом разлетелось по всему интернету.
Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу ростовчан. Команда выбилась в лидеры турнирной таблицы.
Чернов рассказал, что не чувствует себя героем. По его словам, главное — это победа в матче.
«Мне прислали большое количество мемов на эту тему. Они у меня вызывали улыбку. Валерий Карпин по поводу этого момента со мной отдельно не разговаривал, но он похвалил всю команду», — пояснил игрок.
Он добавил, что его трансферная стоимость не должна поменяться после спасения ворот.