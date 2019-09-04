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Дело завели на «Мегафон» за незаконную рекламу в Ростове

4 сентября 2019, 12:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
ФАС возбудила производство по делу после незаконного рекламного звонка жителю Ростова-на-Дону, сообщает региональное управление УФАС.

Ростовчанину поступил звонок от представителя стоматологической клиники, который пригласил мужчину на бесплатное обследование ротовой полости. Горожанин рассказал, что не давал своего письменного разрешения на получение рекламы.

Между собеседниками завязался спор, который в итоге ни к чему не привел. Тогда ростовчанин обратился с жалобой в управление.

В ходе разбирательств выяснилось, что заявитель действительно не давал согласия. «Есть основания полагать, что „Мегафон“ является распространителем рекламы. Ему принадлежит номер, с которого был совершен звонок. Ответственность в этом случае возлагается на оператора», — сказано в сообщении.

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