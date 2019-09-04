Дело завели на «Мегафон» за незаконную рекламу в Ростове

В ходе разбирательств выяснилось, что заявитель действительно не давал согласия. «Есть основания полагать, что „Мегафон“ является распространителем рекламы. Ему принадлежит номер, с которого был совершен звонок. Ответственность в этом случае возлагается на оператора», — сказано в сообщении.