Дома погорельцев с Театрального спуска выкупят по рыночной стоимости

В 2017 году на Театральном спуске сгорело 120 домов, пострадавшими признаны 564 человека. Огонь бушевал на площади более десяти тысяч квадратных метров. В результате пожара погиб один человек — инвалид, который не смог вовремя выбраться из горящего дома. Девять человек попали в больницы с ожогами различной степени. На рассмотрение комиссию обратилось 460 человек, 390 граждан получили социальные выплаты — это 180 семей. Все семьи, которым были предоставлены выплаты, приобрели жилье. Однако не все семьи, которые имеют право на приобретение нового жилья, обратились за помощью в мэрию. С ними сейчас работают специалисты.