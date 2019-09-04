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Дома погорельцев с Театрального спуска выкупят по рыночной стоимости

4 сентября 2019, 13:45
Фото: RostovGazeta / youtube.com
Дома пострадавших при пожаре в 2017 году на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, мэрия скупит по рыночной цене, рассказал во время пресс-конференции в четверг заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

В 2017 году на Театральном спуске сгорело 120 домов, пострадавшими признаны 564 человека. Огонь бушевал на площади более десяти тысяч квадратных метров. В результате пожара погиб один человек — инвалид, который не смог вовремя выбраться из горящего дома. Девять человек попали в больницы с ожогами различной степени. На рассмотрение комиссию обратилось 460 человек, 390 граждан получили социальные выплаты — это 180 семей. Все семьи, которым были предоставлены выплаты, приобрели жилье. Однако не все семьи, которые имеют право на приобретение нового жилья, обратились за помощью в мэрию. С ними сейчас работают специалисты.

«Когда мы обсуждали получение мер поддержки с пострадавшими гражданами, решался вопрос о дальнейшей судьбе земельных участков, где располагались сгоревшие дома. Обсуждали вопрос приобретения — выкупа земельных участков по рыночной стоимости. Действующее законодательство земельное предусматривает единственный способ выкупить такие земельные участки муниципалитетом — это размещение на этой территории объектов местного значения», — сказал Дикун.

Власти намерены включить в программу строительство дорог, что позволит в последующем выкупить земельные участки по рыночной стоимости.

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