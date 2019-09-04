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Фанаты смогут посмотреть футбольный матч «Ростова» против сборной Сирии бесплатно

4 сентября 2019, 12:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Болельщики смогут бесплатно попасть на футбольную игру между командой «Ростов» и сборной Сирии, сообщается на сайте ростовского клуба.

Миротворческий матч состоится в это воскресенье на стадионе «Олимп-2». Команды сыграют на стадионе «Олимп-2» в 18.00.

Отмечается, что бесплатные билеты можно получить в кассе стадиона. В одни руки выдают не более пяти билетов.

Изначально игру хотели провести на стадионе «Ростов-Арена», но согласовать этот момент не удалось. До этого говорилось, что «Ростов» мог перестать играть на стадионе «Ростов-Арена» из-за накопившихся долгов с прошлого сезона.

Сейчас известно, что "Ростов" погасил около 12 миллионов рублей долгов за матчи прошлого года. Также он заплатил уже 6 миллионов рублей за встречи текущего сезона чемпионата России.

Сейчас ростовчане находятся в лидерах турнирной таблицы.

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