Фанаты смогут посмотреть футбольный матч «Ростова» против сборной Сирии бесплатно

Миротворческий матч состоится в это воскресенье на стадионе «Олимп-2». Команды сыграют на стадионе «Олимп-2» в 18.00.
Отмечается, что бесплатные билеты можно получить в кассе стадиона. В одни руки выдают не более пяти билетов.
Изначально игру хотели провести на стадионе «Ростов-Арена», но согласовать этот момент не удалось. До этого говорилось, что «Ростов» мог перестать играть на стадионе «Ростов-Арена» из-за накопившихся долгов с прошлого сезона.
Сейчас известно, что "Ростов" погасил около 12 миллионов рублей долгов за матчи прошлого года. Также он заплатил уже 6 миллионов рублей за встречи текущего сезона чемпионата России.
Сейчас ростовчане находятся в лидерах турнирной таблицы.