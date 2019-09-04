ФК «Ростов» принял меры, чтобы его не выгнали с «Ростов-Арены»

У команды образовался долг в 12 миллионов рублей за прошлый сезон. Сейчас клуб его погасил и оплатил 80% стоимости матчей текущего сезона. Это позволит в дальнейшем проводить встречи на арене.
Напомним, что клубу предложили расторгнуть контракт. «Ростов» предположил, что это связано с жалобами клуба на нарушения.
Однако управляющая стадионом компания заявила, что сумма долга стала критической. Это и стало причиной таких мер.
Добавим, что сейчас «Ростов» участвует в чемпионате России по футболу. Он находится в лидерах турнирной таблицы.