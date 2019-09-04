Глава Минздрава рассказала о бюджете на бесплатную медицину

Как пишет RT, на данный момент государство выделяет порядка 2,5 трлн рублей (40,3 млрд долларов) на совокупные объемы бесплатной медицинской помощи.
По словам политика, именно столько стоит более одного миллиарда обращений в поликлиники, треть из которых – это диспансеризация и разного рода осмотры. Последний включают в себя обследования на распространённые онкозаболевания.
Скворцова также отметила экономическую пользу от повышения тарифов обязательного медицинского страхования. По словам министра, за последние шесть лет количество работающих частных медучреждений в системе ОМС выросло на 27%.