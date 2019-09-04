Лена Миро назвала беременность ростовчанки Костенко инвестицией

«Это та самая жизнь, о которой мечтает любая самка дурака-футболиста, — пишет Миро. — Кто-то скажет, что Настя — дура. Не буду спорить, возможно, и так. Но то, что Костенко стала рожать ежегодно, является правильным и мудрым решением. Долго ли продержится брак с Тарасовым? Как показывает опыт — не очень. За эти несколько лет Костенко обязана инвестировать в будущее. Дети же — наше будущее, не правда ли? Так вот, нарожав как можно больше маленьких Тарасиков, Настя после развода будет жить не хуже какой-нибудь Барановской».