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Лена Миро назвала беременность ростовчанки Костенко инвестицией

4 сентября 2019, 14:25
Фото: instagram.com/kostenko.94
Известный блогер Лена Миро написала, что считает, что для ростовской модели Анастасии Костенко второй ребенок от футболиста Тарасова является инвестицией в безбедное будущее, об этом девушка сообщила в своем ЖЖ.

В качестве примера Миро приводит ведущую Юлию Барановскую, которая родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина и теперь прекрасно живет на алименты.

«Это та самая жизнь, о которой мечтает любая самка дурака-футболиста, — пишет Миро. — Кто-то скажет, что Настя — дура. Не буду спорить, возможно, и так. Но то, что Костенко стала рожать ежегодно, является правильным и мудрым решением. Долго ли продержится брак с Тарасовым? Как показывает опыт — не очень. За эти несколько лет Костенко обязана инвестировать в будущее. Дети же — наше будущее, не правда ли? Так вот, нарожав как можно больше маленьких Тарасиков, Настя после развода будет жить не хуже какой-нибудь Барановской».

При этом блогер посоветовала рожать побольше детей и другим женам российских футболистов.

Напомним, что ранее Анастасия Костенко объявила о второй беременности.

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