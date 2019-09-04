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Posted 4 сентября 2019, 08:58

Published 4 сентября 2019, 08:58

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Почти треть предприятий Ростовской области в 2019 году оказались убыточными

4 сентября 2019, 08:58
По итогам января-июня 2019 года 32,5% предприятий Ростовской области отработали с убытком, сообщил Ростовстат.

Общая сумму убытка региональных компаний составила 73,5 миллиарда рублей, а сальдированный финансовый результат показал потери в 23,4 миллиарда рублей.

Хуже всего дела обстоят в сфере рыболовства, рыбоводства и охоты, предприятия этой направленности показали убытки в 57,3 миллиарда рублей.

Кроме того, за июль 2019 года на 14,5% выросла кредиторская задолженность региональных компаний. Так, за указанный период общая сумма задолженности областных предприятий перед банками составила 614,4 миллиарда рублей. При этом сумма просроченных платежей увеличилась на 42% и достигла 105,9 миллиарда рублей.

Напомним, в Ростовской области каждое четвертое предприятие ЖКХ находится на грани банкротства.

#Экономика#Новости
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