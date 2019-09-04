Почти треть предприятий Ростовской области в 2019 году оказались убыточными

Кроме того, за июль 2019 года на 14,5% выросла кредиторская задолженность региональных компаний. Так, за указанный период общая сумма задолженности областных предприятий перед банками составила 614,4 миллиарда рублей. При этом сумма просроченных платежей увеличилась на 42% и достигла 105,9 миллиарда рублей.