Погибший при крушении штурмовика СУ-25УБ пилот оказался уроженцем Таганрога

По информации «Интерфакса», тела пилотов нашли и опознали их личности. Один из них был майором, он уроженец Таганрога, второй родился в Белоруссии и дослужился до капитана.
Происшествие случилось во время тренировочного полета. Пилоты намеревались выполнить фигуры высшего пилотажа, в частности «Мертвую петлю». Во время маневра поставить самолет на курс не получилось и он упал в поле в Буденновском районе.
От удара в земле образовалась воронка, глубина которой достигает три метра. Место падения нашли при помощи вертолета.
Изначально была информация, что пилоты катапультировались. Однако сейчас известно, что тела нашли среди обломков.