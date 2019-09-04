rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Погибший при крушении штурмовика СУ-25УБ пилот оказался уроженцем Таганрога

4 сентября 2019, 15:03
Фото: mil.ru
Один из пилотов, который погиб при падении на Ставрополье штурмовика СУ-25УБ, оказался уроженцем Таганрога Ростовской области.

По информации «Интерфакса», тела пилотов нашли и опознали их личности. Один из них был майором, он уроженец Таганрога, второй родился в Белоруссии и дослужился до капитана.

Происшествие случилось во время тренировочного полета. Пилоты намеревались выполнить фигуры высшего пилотажа, в частности «Мертвую петлю». Во время маневра поставить самолет на курс не получилось и он упал в поле в Буденновском районе.

От удара в земле образовалась воронка, глубина которой достигает три метра. Место падения нашли при помощи вертолета.

Изначально была информация, что пилоты катапультировались. Однако сейчас известно, что тела нашли среди обломков.

Материалы по теме
На территории Российской Федерации самолеты стали чаще сталкиваться с птицамиВ Минпромторге опровергли сведения об отказе от 75-местных самолетов Sukhoi SuperJetПассажирский самолет успешно приземлился в Воронеже
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28