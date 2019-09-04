rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростов занял третье место среди столиц ЮФО с самым дешевым бензином

4 сентября 2019, 13:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростов-на-Дону занял третье место среди столиц Южного федерального округа по стоимости бензина, сообщает Росстат.

Так, средняя стоимость литра бензина в Южной столице составляет 46,39 рубля, что на 1,76 рубля больше, чем в Элисте и Волгограде и на 55 копеек дороже, чем в Майкопе.

Дороже всего в ЮФО обходится бензин жителям Севастополя и Симферополя - 49,21 рубля и 48,76 рубля в среднем за литр.

По стоимости дизельного топлива Ростов также стал третьим в ЮФО. Средняя стоимость литра дизтоплива в городе составляет 45,06 руб. Дизельное топливо оказалось дешевле Краснодаре (44,85 рубля) и в Майкопе (44,77 рубля).

Самые высокие цены на дизтопливо наблюдаются в Симферополе и Севастополе - 49,93 рубля и 49,77 рубля соответственно.

Ранее Ростовская область заняла 58 место в списке субъектов РФ по показателю доступности бензина для жителей региона.

Материалы по теме
Четвертым в ЮФО стал Ростов по стоимости бензинаРостовская область попала в конец российского рейтинга по доступности бензина
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28