Ростов занял третье место среди столиц ЮФО с самым дешевым бензином

Так, средняя стоимость литра бензина в Южной столице составляет 46,39 рубля, что на 1,76 рубля больше, чем в Элисте и Волгограде и на 55 копеек дороже, чем в Майкопе.
Дороже всего в ЮФО обходится бензин жителям Севастополя и Симферополя - 49,21 рубля и 48,76 рубля в среднем за литр.
По стоимости дизельного топлива Ростов также стал третьим в ЮФО. Средняя стоимость литра дизтоплива в городе составляет 45,06 руб. Дизельное топливо оказалось дешевле Краснодаре (44,85 рубля) и в Майкопе (44,77 рубля).
Самые высокие цены на дизтопливо наблюдаются в Симферополе и Севастополе - 49,93 рубля и 49,77 рубля соответственно.
Ранее Ростовская область заняла 58 место в списке субъектов РФ по показателю доступности бензина для жителей региона.