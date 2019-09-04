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СК заочно обвинили украинца в нападении на посольство РФ в Киеве

4 сентября 2019, 14:35
Фото: flickr.com
Следственный комитет России заочно обвинил гражданина Украины в нападении на российское посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.

Так, пишет газета "Известия", согласно информации следствия, Владимир Кошовенко принимал непосредственное участие в массовых беспорядках в Киеве и совершил нападение на здание российской дипмиссии.

Кошовенко заочно обвиняется в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ч. 2 ст. 360 УК РФ). Вместе с тем, Украина расценивает как хулиганство очевидно спланированные действия.

Отмечается, что следственные мероприятия осуществляет управление по расследованию преступлений, которые связаны с запрещенными методами ведения войны.

#Новости#Происшествия
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