Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке

По оценкам организаторов, в текущем году на форум приедут более пяти тысяч специалистов. Ключевым событием ВЭФ станет пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Также на форум прибудут президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министры из Японии, Индии и Малайзии. С докладами на ВЭФ выступят главы министерств, регионов России и представители бизнеса.