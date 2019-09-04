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Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке

4 сентября 2019, 14:37
Фото: kremlin.ru
На территории Владивостока в период с 4 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Ежегодно организаторами мероприятия становится «Росконгресс».

Как сообщает издание ФедералПресс, ВЭФ- важнейшая и одна из самых масштабных конференций. В итогах форума заинтересована не только экономика стран Дальнего Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Главные встречи мероприятия состоятся в стенах кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

По оценкам организаторов, в текущем году на форум приедут более пяти тысяч специалистов. Ключевым событием ВЭФ станет пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Также на форум прибудут президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министры из Японии, Индии и Малайзии. С докладами на ВЭФ выступят главы министерств, регионов России и представители бизнеса.

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