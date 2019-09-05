Буденновский и Семашко останутся без воды в Ростове

Ограничения будут действовать с 10 сентября с 08.30 мск до 21.00. Водоснабжение отключат в границах проспекта Буденновский и переулка Семашко, улиц Баумана и Донская.
Отмечается, что в это время пройдут работы по переврезке водопроводной линии. Она находится на улице Ульяновская на участке от переулка Соборный до переулка Семашко.
Ранее стало известно, что с 9 по 12 сентября приостановят подачу горячей воды в некоторых районах Ростова-на-Дону. На указанный период без горячей воды останутся жители центра города, а также Северного и Западного жилых массивов.