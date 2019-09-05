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Буденновский и Семашко останутся без воды в Ростове

5 сентября 2019, 17:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах на день отключат холодную воду, пишет «Ростовводоканал».

Ограничения будут действовать с 10 сентября с 08.30 мск до 21.00. Водоснабжение отключат в границах проспекта Буденновский и переулка Семашко, улиц Баумана и Донская.

Отмечается, что в это время пройдут работы по переврезке водопроводной линии. Она находится на улице Ульяновская на участке от переулка Соборный до переулка Семашко.

Ранее стало известно, что с 9 по 12 сентября приостановят подачу горячей воды в некоторых районах Ростова-на-Дону. На указанный период без горячей воды останутся жители центра города, а также Северного и Западного жилых массивов.

До этого жители Ростова ужаснулись качеству питьевой воды в городе.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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