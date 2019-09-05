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Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали после матча с «Локомотивом»

5 сентября 2019, 10:10
Фото: fc-rostov.ru / youtube.com
Главному тренеру футбольного клуба «Ростов» Валерию Карпину придется выплатить штраф за нарушение во время матча с «Локомотивом», сообщается на сайте ростовского клуба.

Во время матча Карпин вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи. Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

За аналогичное нарушение был оштрафован и тренер «Локомотива». Ему придется заплатить на 10 тысяч рублей больше.

Игра состоялась в рамках чемпионата России, ростовчане победили со счетом 1:2 и вырвались в лидеры турнирной таблицы. Игрок «Ростова» Евгений Чернов смог два раза спасти пустые ворота, видео с этим моментом разлетелось по всему Интернету.

Также стало известно, что футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с защитником Николаем Поярковым.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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