Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали после матча с «Локомотивом»

Во время матча Карпин вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи. Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.
За аналогичное нарушение был оштрафован и тренер «Локомотива». Ему придется заплатить на 10 тысяч рублей больше.
Игра состоялась в рамках чемпионата России, ростовчане победили со счетом 1:2 и вырвались в лидеры турнирной таблицы. Игрок «Ростова» Евгений Чернов смог два раза спасти пустые ворота, видео с этим моментом разлетелось по всему Интернету.
Также стало известно, что футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с защитником Николаем Поярковым.