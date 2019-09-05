Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали после матча с «Локомотивом»

Игра состоялась в рамках чемпионата России, ростовчане победили со счетом 1:2 и вырвались в лидеры турнирной таблицы. Игрок «Ростова» Евгений Чернов смог два раза спасти пустые ворота, видео с этим моментом разлетелось по всему Интернету.