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Posted 5 сентября 2019, 05:37

Published 5 сентября 2019, 05:37

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Напавший на девочку ростовчанин пытался спрятаться в храме

5 сентября 2019, 05:37
В Ростовской области в храме удалось найти мужчину, который до этого на улице напал на ребенка, сообщает Telegram-канал «Ростов № 1».

В Батайске в местном парке мужчина напал на 11-летнюю девочку и вырвал у нее сумку с телефоном. После этого он попытался скрыться.

«Найти его удалось в храме. Он зашел в церковь и тихо сел на лавочку в надежде укрыться от преследовавших его очевидцев, местных военных», — сказано в сообщении.

«Ну что сказать, молодцы мужики. А то у нас народ обычно и рожи отворачивает когда кому-то помощь нужна», — прозвучало в комментариях.

Напомним, в Новочеркасске задержали местного жителя, который в медицинской маске грабил женщин.

#Общество#Новости
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