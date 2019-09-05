Напавший на девочку ростовчанин пытался спрятаться в храме

Posted 5 сентября 2019, 05:37
Published 5 сентября 2019, 05:37
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В Батайске в местном парке мужчина напал на 11-летнюю девочку и вырвал у нее сумку с телефоном. После этого он попытался скрыться.
«Найти его удалось в храме. Он зашел в церковь и тихо сел на лавочку в надежде укрыться от преследовавших его очевидцев, местных военных», — сказано в сообщении.
«Ну что сказать, молодцы мужики. А то у нас народ обычно и рожи отворачивает когда кому-то помощь нужна», — прозвучало в комментариях.