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Наплыв абитуриентов испытал в 2019 году печально известный Керченский колледж

5 сентября 2019, 11:33
Фото: kerchpoliteh.ru
Небывалый наплыв абитуриентов наблюдался в 2019 году в печально известном Керченском политехническом колледже, сообщил Mash.

Количество желающих поступить в колледж, в котором 17 октября 2018 года один из студентов устроил бойню, стало рекордным. Администрации колледжа даже пришлось увеличить проходной балл с 3 до 4,7, более 150 человек не смогли поступить на первый курс. При этом в предыдущие годы в колледже часто был недобор студентов.

Отмечается, что после октябрьских событий в колледже и общежитии сделали капремонт за 113 миллионов рублей, еще 1,5 миллиона рублей потратили на охрану.

При этом некоторые пользователи считают, что дело тут не в печальной славе колледжа, а в низком уровне подготовки абитуриентов. «По всей стране такая ситуация со средним специальным образованием. ЕГЭ плохо сдали и случился бум набора в техникумы и колледжи», — написал один из комментаторов.

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа 17 октября 2018 года взорвал в здании учебного заведения бомбу, а затем расстреливал учеников и преподавателей из ружья. Погиб 21 человек, ранения получили более 50.

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