Наплыв абитуриентов испытал в 2019 году печально известный Керченский колледж

Количество желающих поступить в колледж, в котором 17 октября 2018 года один из студентов устроил бойню, стало рекордным. Администрации колледжа даже пришлось увеличить проходной балл с 3 до 4,7, более 150 человек не смогли поступить на первый курс. При этом в предыдущие годы в колледже часто был недобор студентов.