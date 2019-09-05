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Около 20 тонн пивных дрожжей задержали на границе Ростовской области

5 сентября 2019, 08:39
Фото: pixabay.com
В Ростовской области запретили выпускать на Украину крупную партию пивных дрожжей из-за проблем с документами, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Груз остановили в пункте ветеринарного оформления «Ростовский». Нарушения зафиксировали при проверке документов.

Оказалось, что в ветеринарно-сопроводительных документах указали неполную информацию об экспортируемом грузе. Также не было подтверждения о соответствии груза требованиям страны-импортера.

Отмечается, что выпуск груза с территории России запретили.

Ранее появилась информация, что мясокомбинат в Ростовской области поставлял сосиски с тетрациклином в психоневрологический интернат. В результате «Цимлянский мясокомбинат» был оштрафован на 150 тысяч рублей по требованию регионального Россельхознадзора.

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