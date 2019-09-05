Около 20 тонн пивных дрожжей задержали на границе Ростовской области

Ранее появилась информация, что мясокомбинат в Ростовской области поставлял сосиски с тетрациклином в психоневрологический интернат. В результате «Цимлянский мясокомбинат» был оштрафован на 150 тысяч рублей по требованию регионального Россельхознадзора.