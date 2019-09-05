Около 20 тонн пивных дрожжей задержали на границе Ростовской области

Груз остановили в пункте ветеринарного оформления «Ростовский». Нарушения зафиксировали при проверке документов.
Оказалось, что в ветеринарно-сопроводительных документах указали неполную информацию об экспортируемом грузе. Также не было подтверждения о соответствии груза требованиям страны-импортера.
Отмечается, что выпуск груза с территории России запретили.
Ранее появилась информация, что мясокомбинат в Ростовской области поставлял сосиски с тетрациклином в психоневрологический интернат. В результате «Цимлянский мясокомбинат» был оштрафован на 150 тысяч рублей по требованию регионального Россельхознадзора.