Путин: предприятия Дальнего Востока заинтересованы в иностранных инвестициях

По словам Путина, он не только допускает, но и приветствует возможность освоения зарубежных средств стратегическими для России объектами Дальнего востока. Речь идет об авиационном направлении, развитии судостроительной верфи «Звезда» и космодроме «Восточный», пишет RT.
Российский лидер отметил, что дальневосточный космодром предназначен главным образом для целей гражданского назначения. Поэтому объект открыт для иностранных партнеров.
Судостроительная отрасль Дальнего Востока также нуждается в инвестициях. Президент рассказал, что показывал индийскому премьеру верфь «Звезду», где выпускают современные суда для выполнения миссий в Арктической зоне.