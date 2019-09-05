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Путин: предприятия Дальнего Востока заинтересованы в иностранных инвестициях

5 сентября 2019, 11:18
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в своем выступлении на международном экономическом форуме заявил, что зарубежным инвесторам никто не помешает вкладывать деньги в дальневосточные предприятия любых отраслей.

По словам Путина, он не только допускает, но и приветствует возможность освоения зарубежных средств стратегическими для России объектами Дальнего востока. Речь идет об авиационном направлении, развитии судостроительной верфи «Звезда» и космодроме «Восточный», пишет RT.

Российский лидер отметил, что дальневосточный космодром предназначен главным образом для целей гражданского назначения. Поэтому объект открыт для иностранных партнеров.

Судостроительная отрасль Дальнего Востока также нуждается в инвестициях. Президент рассказал, что показывал индийскому премьеру верфь «Звезду», где выпускают современные суда для выполнения миссий в Арктической зоне.

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