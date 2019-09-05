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Ростовчане попросили увеличить количество автобусов на двух маршрутах

5 сентября 2019, 05:06
Фото: pixabay.com
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти в часы пик увеличить количество автобусов на двух городских маршрутах, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Речь идет о маршрутах 60, 60А, которые обслуживают автобусы небольшой вместимости. По утрам интервал движения составляет около 10 минут.

«Летом еще можно было уехать с остановки на Варфоломеева, но с трудом, а с начала нового учебного года стало невозможным. На остановке обычно ждут около 10 человек и только двум из них удается залезть в автобус, остальным приходится ждать, пропустив несколько автобусов», — написала ростовчанка.

Она попросила увеличить число транспорта и уменьшить интервал движения. На момент четверга обращение поддержали два человека.

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