Ростовчане попросили увеличить количество автобусов на двух маршрутах

«Летом еще можно было уехать с остановки на Варфоломеева, но с трудом, а с начала нового учебного года стало невозможным. На остановке обычно ждут около 10 человек и только двум из них удается залезть в автобус, остальным приходится ждать, пропустив несколько автобусов», — написала ростовчанка.