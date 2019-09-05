Стоянку автомобилей запретят на Седова в Ростове

Ранее в Ростове перестали работать три троллейбусных маршрута по техническим причинам. Здесь говорится о транспорте, который курсирует в Западном жилом массиве. Кроме того, в городе временно изменили схемы движения двух трамвайных маршрутов. Это касается маршрутов № 6 и 7.