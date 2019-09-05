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Стоянку автомобилей запретят на Седова в Ростове

5 сентября 2019, 12:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону с октября запретят стоянку автомобилей на участке улицы Седова, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 5 октября в районе улицы Седова, 8. Здесь на участке длиной 10 метров теперь нельзя будет оставлять автомобили.

Эти меры позволят обеспечить безопасность дорожного движения.

Ранее в Ростове перестали работать три троллейбусных маршрута по техническим причинам. Здесь говорится о транспорте, который курсирует в Западном жилом массиве. Кроме того, в городе временно изменили схемы движения двух трамвайных маршрутов. Это касается маршрутов № 6 и 7.

До этого появилась информация, что на участке улицы Возрождения будет ограничена максимальная скорость движения.

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