В аварии на Украине пострадали свыше десяти детей

Согласно имеющейся информации, пишет газета “Известия”, водитель Mercedes-Benz Vito, выехав на встречную полосу, врезался в автобус Neoplan и в автомобиль Volkswagen Jetta. Мужчина, управлявший иномаркой скончался на месте, водитель Volkswagen Jetta не пострадал.
Отмечается, что на момент аварии в автобусе находилось сорок девять детей, двое взрослых и два водителя. С телесными повреждениями были доставлены в больницу двенадцать детей от десяти до двенадцати лет, а также водители пассажирского транспортного средства.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.