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В аварии на Украине пострадали свыше десяти детей

5 сентября 2019, 13:51
Фото: bxr.wikipedia.org
Во Львовской области Украины свыше десяти детей пострадали в результате ДТП при участии микроавтобуса, легкового автомобиля и автобуса.

Согласно имеющейся информации, пишет газета “Известия”, водитель Mercedes-Benz Vito, выехав на встречную полосу, врезался в автобус Neoplan и в автомобиль Volkswagen Jetta. Мужчина, управлявший иномаркой скончался на месте, водитель Volkswagen Jetta не пострадал.

Отмечается, что на момент аварии в автобусе находилось сорок девять детей, двое взрослых и два водителя. С телесными повреждениями были доставлены в больницу двенадцать детей от десяти до двенадцати лет, а также водители пассажирского транспортного средства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Происшествия
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