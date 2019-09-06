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ФК «Ростов» помирился с УК стадиона на Левом берегу

6 сентября 2019, 17:48
Фото: RostovGazeta
ФК «Ростов» и управляющая левобережным стадионом компания «Спорт-Ин» уладили все разногласия, сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян во время пресс-конференции в пятницу.

«На самом деле, никакого конфликта на сегодняшний день нет. Никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-Ином». Они все улажены. И все оставшиеся домашние матчи ФК «Ростов» будет играть на «Ростов-Арене», — сообщил Аракелян.

Ранее «Ростов» предположил, что «Спорт-Ин» хочет расторгнуть контракт с клубом из-за жалоб на многочисленные нарушения. Компания в свою очередь заявила, что причина желания расторгнуть контракт — неуплата арендной платы за стадион. Тогда «Ростов» задолжал 12 миллионов за прошлый сезон, однако уже выплатил их.

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