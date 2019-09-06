ФК «Ростов» помирился с УК стадиона на Левом берегу

«На самом деле, никакого конфликта на сегодняшний день нет. Никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-Ином». Они все улажены. И все оставшиеся домашние матчи ФК «Ростов» будет играть на «Ростов-Арене», — сообщил Аракелян.