ФК «Ростов» помирился с УК стадиона на Левом берегу

«На самом деле, никакого конфликта на сегодняшний день нет. Никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-Ином». Они все улажены. И все оставшиеся домашние матчи ФК «Ростов» будет играть на «Ростов-Арене», — сообщил Аракелян.
Ранее «Ростов» предположил, что «Спорт-Ин» хочет расторгнуть контракт с клубом из-за жалоб на многочисленные нарушения. Компания в свою очередь заявила, что причина желания расторгнуть контракт — неуплата арендной платы за стадион. Тогда «Ростов» задолжал 12 миллионов за прошлый сезон, однако уже выплатил их.